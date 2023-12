Dopo la vittoria con la Lazio, la Salernitana sperava di uscire almeno con un punto dal Franchi di Firenze. I granata invece hanno incassato un sonoro ko che li tiene relegati all’ultimo posto in classifica. La salvezza resta però a tre punti. Servirà però cambiare assolutamente marcia dopo la sosta e provare a chiudere bene il girone d’andata. Non sarà facile perché la Salernitana sfiderà, dalla 15^ alla 19^ giornata, ben quattro squadre che occupano i primi dieci posti in classifica e solo una diretta concorrente.



Domenica 10 dicembre sarà il Bologna di Thiago Motta a venire in Campania. I rossoblu sono una delle sorprese di questo avvio di stagione: 22 punti in classifica e settimo posto, a meno uno da un piazzamento europeo. Lunedì 18 dicembre i granata voleranno al Gewiss Stadium di Bergamo per sfidare l’Atalanta. Altro match complicato quello di venerdì 22 dicembre all’Arechi contro il Milan. L’ideale sarebbe uscire con almeno tre punti da questo ciclo infernale.



Dopo quella ai rossoneri arriverà la prima sfida contro una diretta concorrente. Sabato 30 dicembre trasferta al Bentegodi contro l’Hellas Verona degli ex Bonazzoli e Djuric, attualmente sopra ai granata di due punti. Il girone di andata si chiuderà domenica 7 gennaio a Salerno contro la Juventus, attualmente unica vera antagonista dell’Inter nella lotta Scudetto.