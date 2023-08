Il pareggio di ieri contro l’Udinese ha palesato qualche limite nella rosa di Paulo Sousa. Il tecnico lusitano, a causa delle non perfette condizioni di Bradaric, ha dovuto arretrare Kastanos in fascia, inserendo Botheim sulla trequarti. Un cambio di posizioni che non si addiceva alle caratteristiche dei calciatori.



Botheim infatti, di natura una prima punta, ha avuto qualche difficoltà a giocare tra le linee, pur impegnandosi e muovendosi tanto. Arretrando Kastanos sulla fascia destra, Sousa ha perso la fantasia del cipriota sulla trequarti. L’allenatore ha dovuto inoltre spostare a sinistra Mazzocchi, costringendo l’ex Venezia a giocare a piede invertito. Bradaric, non al meglio, è subentrato nella ripresa, senza fare bene; Sousa si è inventato anche Cabral terzino.



E’ chiaro che, in questi ultimi giorni di mercato Morgan De Sanctis proverà ad innestare un giocatore duttile, che possa giocare sia nei tre di difesa, dove Daniliuc è out per infortunio, Bronn non rientra nei piani e Fazio non ha più il passo di una volta, che alto a sinistra. Sfumato lo scambio Fares-Sepe con la Lazio, può tornare d’attualità il nome di Leo Hjelde del Leeds United. Il difensore norvegese è giovane (classe 2003) e può giocare sia nei tre di difesa che in fascia.