La sosta per le Nazionali è stata utile a Paulo Sousa per conoscere i nuovi acquisti e per far migliorare la loro condizione. Si tratta tutti di giocatori offensivi, quindi che torneranno utili alla ripresa a causa dell’infortunio di Dia.



Sousa attende di conoscere ancora il giamaicano Stewart, finora mai impiegato. Lo stesso tecnico ha ammesso come l’attaccante debba mettersi al pari dei compagni. Due spezzoni, contro Udinese e Lecce, per Ikwuemesi che ha mostrato discrete doti fisiche ma deve ancora far vedere le sue qualità tecniche. Deve adattarsi al calcio italiano l’argentino Martegani che ha già fatto vedere una discreta fantasia con la palla tra i piedi. Dieci minuti in campo al Via Del Mare anche per Tchaouna; il classe ’03 ha lavorato duramente anche nei giorni liberi concessi dall’allenatore per migliorare la condizione fisica. Quello più avanti di tutti è certamente Cabral, titolare a Lecce. Il capoverdiano ha fornito una discreta prova, la duttilità è una dote importante. L’ex Lazio si candida ad essere titolare contro la Lazio; Sousa dovrà scegliere anche il sostituto di Dia, potrebbe esserci qualche sorpresa visto che Botheim ha deluso ultimamente.