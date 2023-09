Paulo Sousa non deve risolvere solo il problema del gol, ma anche quello della tenuta difensiva. La Salernitana è la terza peggiore squadra per rendimento difensivo (10 reti subite insieme all’Udinese), peggio solo Sassuolo (12 gol subiti) ed Empoli (13 gol subiti); Ochoa è il terzo portiere del campionato per parate effettuate (19). Al messicano la porta inviolata manca dal maggio scorso (Salernitana-Atalanta 1-0). Il confronto dice che all’inizio dello scorso campionato i granata guidati da Nicola avevano incassato quattro gol in meno.



Nel corso del mercato estivo la difesa non ha sostanzialmente perso i suoi interpreti principali, solo Troost-Ekong non è rimasto in granata ma non si trattava di un titolare. Nella nuova stagione Sousa è ripartito dai principali protagonisti della scorsa stagione, ovvero Lovato, Gyomber e Pirola. Non è quindi un problema tecnico o di affiatamento o meccanismi, ma di concentrazione, attenzione e cattiveria. A pesare è anche l’assenza di un giocatore fisico come Coulibaly in grado di fare filtro a centrocampo e di non lasciare i difensori soli nell’uno contro uno. Una mano può darla anche il rientrante Flavius Daniliuc. L’austriaco ha recuperato dall’infortunio al piede rimediato in ritiro, al Castellani ha ritrovato minuti e può essere un potenziale titolare o un’alternativa di lusso, visto un Fazio ormai sul viale del tramonto e un Bronn poco considerato dall’allenatore.