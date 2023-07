Paulo Sousa è stato chiaro ed ha chiesto quattro innesti immediati. Dovranno arrivare i sostituti di Vilhena e Piatek e due terzini per giocare con la difesa a quattro.



La Salernitana ha scelto di non trattenere Krzysztof Piatek, non riscattandolo dall’Hertha Berlino. Il club granata avrebbe dovuto versare 7,5 milioni nelle casse del club tedesco. L’ex Genoa si è poi accasato ai turchi dell’Istanbul Basaksehir. Stesso dicasi per Vilhena, per il quale la Salernitana avrebbe dovuto corrispondere all’Espanyol 3 milioni; l’olandese ha firmato con il Panathinaikos. Martin Hongla (’98) del Verona può essere doppiamente utile, sia come mezzala di inserimento sia come sostituto di Lassana Coulibaly. Il francese Mateta (’97) del Crystal Palace può essere invece il naturale sostituto di Piatek. Sousa ha sottolineato però l’importanza di avere dei rinforzi sulle fasce che gli permettano di interpretare la difesa a quattro. Il trainer lusitano sta provando in ritiro il 4-2-3-1, adattando in fascia Mazzocchi, Sambia e Bradaric. Tutti e tre hanno caratteristiche più offensive che difensiva e quindi più adatte ad un centrocampo a cinque. Insomma devono arrivare due terzini puri, in grado di saper fare soprattutto la fase difensiva.