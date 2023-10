Nonostante il pesante ko, la Salernitana ha mandato timidi segnali di ripresa contro l’Inter. I granata sono rimasti in partita fino al 60’, salvo poi crollare.



Paulo Sousa ha apportato una variante tattica, quella del 4-5-1, probabilmente per provare a limitare l’avversario. Il tecnico lusitano ha recuperato anche due pedine importanti, per risolvere il problema dei gol subiti e di quelli segnati, come Daniliuc e Dia. Soprattutto il senegalese è mancato tanto alla squadra che ha dovuto giocare, per quattro partite, senza un vero riferimento offensivo. La punta ha dato profondità alla squadra e occupato l’area di rigore. Sousa ha sottolineato anche quanto pesino le assenze di Candreva e Coulibaly. L’ex Inter dà leadership e una fantasia offensiva che altri elementi in rosa non danno. I problemi difensivi derivano anche dall’assenza di Coulibaly, in grado di fare un prezioso filtro a centrocampo e proteggere i difensori. Il maliano mette tanta fisicità e riesce a trasformare l’azione da difensiva a offensiva. Con questi due rientri la Salernitana cambierebbe volto.