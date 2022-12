Si sta per chiudere il 2022, probabilmente l’anno più significativo dell’ultracentenaria storia della. Un anno in cui la piazza è letteralmente rinata calcisticamente.Sulla fine del 2021 il club granata è stato rilevato da Danilo. Dopo la promozione in massima serie, l’ex patron Claudioha dovuto porre fine alla, scegliendo la soluzioneper vendere la Salernitana. Una vendita che sarebbe dovuta avvenire in sei mesi, ma che è avvenuta praticamente al gong. Da luglio al dicembre 2021 ai trustee sono giunte poche offerte, alcune non garantite e altre troppo basse. Col passare del tempo il duo Lotito-Mezzaroma ha dovuto rassegnarsi a non ricavare dalla cessione del cavalluccio i circa 40 milioni che sperava; sul campo la Salernitana ha dovuto vivere di stenti sportivi nei primi mesi di campionato. Nelle ultime ore del 31 dicembre l’imprenditore Danilo Iervolino ha rilevato il club granata per una cifra di circa 10 milioni. Il neo presidente ha dovuto risollevare una squadra ultimissima in classifica all’inizio del girone di ritorno. La scelta di un guru come Walter, la conseguente rivoluzione sul mercato e l'approdo in panchina di Davidehanno portato ad una clamorosa e storica salvezza nel maggio scorso. In estate il presidente, nel frattempo apprezzatissimo dalla piazza, ha saputo anche tenere botta al terremoto societario con l’addio di Sabatini. La scelta per la successione è ricaduta su Morgan Deche ha saputo costruire una squadra più che competitiva per la salvezza che, se il campionato finisse ora, sarebbe già abbondantemente salva. L’augurio è che il finale sia proprio una salvezza tranquilla. Nel frattempo Danilo Iervolino ha già vinto.