Quattro sconfitte nelle ultime sei partite hanno spinto Danilo Iervolino a prendere una decisione importante. Davide Nicola non è più l’allenatore della Salernitana e ora è caccia al sostituto.



Per molti la decisione è stata affrettata e non riconoscente, ma nel calcio la riconoscenza è il sentimento del giorno prima. La posizione di Davide Nicola non è mai stata realmente solida fin dall’inizio, lo si evince dai tentennamenti nel rinnovargli il contratto dopo la straordinaria impresa salvezza dello scorso anno. Contratto rinnovato sì, ma con la possibilità per la Salernitana di interrompere prima il rapporto, pagando una penale. Un segnale di come la posizione di Nicola fosse fortemente legata ai risultati. Al presidente Iervolino non sono piaciute, per come sono arrivate, le sconfitte con Sassuolo, Monza e Atalanta. Nicola ha pagato anche una confusione tattica emersa nelle ultime partite. E quindi la società ha deciso di prendere una decisione forte prima che la situazione potesse diventare critica. Perché attualmente non lo è, visto che la Salernitana ha nove punti di vantaggio sulla Sampdoria terzultima. Vantaggio rassicurante sì, ma che nella corsa salvezza può dilapidarsi in un nulla. E la Salernitana ne sa qualcosa, visto che lo scorso anno ha beneficiato dell’andamento lento di Venezia e Cagliari in forte vantaggio.