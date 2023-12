Corsi e ricorsi storici. All’arrivo di Walter Sabatini a Salerno, un anno e mezzo fa, coincise il 2-2 tra Salernitana e Milan. In questi casi c’è da affidarsi anche alla cabala e chissà che il 2-2 di ieri possa essere il preludio ad un’altra, incredibile, salvezza.



Oggi il dirigente umbro comincerà ufficialmente il suo lavoro, in realtà iniziato sottotraccia da un paio di settimane. Con il pari di ieri Pippo Inzaghi ha rinsaldato la panchina almeno fino alla sfida di sabato prossimo col Verona, che sarà ovviamente da vincere. In caso contrario allora l’esonero potrebbe divenire cosa concreta. Sabatini dovrà prima lavorare sulle uscite, tre i nomi in lista di sbarco: Dia, Mazzocchi e Coulibaly. Il senegalese piace in Bundesliga, all’Eintracht, e potrebbe portare nelle casse una ventina di milioni. L’esterno spera di indossare finalmente la maglia del Napoli, anche lui potrebbe portare una piccola plusvalenza (fu acquistato proprio da Sabatini nel gennaio 2022). Coulibaly sembra essere quello con meno mercato, piace al Torino e a club di Ligue 1. Dia potrebbe essere rimpiazzato con il rientro di Bonazzoli dal Verona.