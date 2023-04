Cambiano le gestioni tecniche ma Tonnysa sempre come ritagliarsi il suo spazio. L’olandese è il terzo centrocampista più utilizzato (26 presenze) in rosa dietro a Candreva (30 presenze) e Coulibaly (28 presenze).Sia con Nicola allenatore che con Sousa, l’ex Espanyol ha dato prova della sua duttilità tattica oltre che della sua tecnica. Vilhena ha infatti giocato in tutti i ruoli del centrocampo e non solo. E’ stato impiegato come mezzala, nel centrocampo a due, largo in fascia e anche come esterno d’attacco e trequartista. Ha portato in dote alla causa quattro gol, l’ultimo ieri a Torino. A lui Nicola non ha mai voluto rinunciare, facendogli saltare appena una partita delle ventidue sotto la sua gestione. Con Sousa il centrocampista ha dovuto adattarsi, con tre panchine di fila nelle prime quattro uscite col trainer lusitano, per poi trovare la sua collocazione nel centrocampo a due. In stagione inoltre il classe ’95 ha avuto un periodo di appannamento tra fine 2022 e inizio 2023, salvo poi riuscire a tornare sui suoi standard, grazie soprattutto ad una tecnica che pochi hanno nella rosa granata. In estate la Salernitana lo ha prelevato in prestito oneroso dall’Espanyol con un diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Il club granata si aspetta che il calciatore prosegue sulla scia della continuità per valutare poi effettivamente la validità dell’investimento. Certamente è al momento un punto fermo in un centrocampo che ha dovuto fare i conti con i problemi fisici di Maggiore, Bohinen e Crnigoj e con la giovane età di Nicolussi Caviglia.