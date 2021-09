. È l'effetto dell'arrivo di Franckalla Salernitana, un arrivo che la gente deve ancora assimilare.Mai il popolo granata aveva accolto un campione di questo genere, l'unico precedente può ricondurre ad AgostinoRibéry entra di diritto nell'ultracentenaria storia del cavalluccio, dall'alto dei suoi 26 titoliE lava già a ruba.L'acquisto di Ribéry non costituirà solo un plus tecnico per la Salernitana, ma è in primiscome molti, erroneamente, credono. Il segnale evidente è. Da elogiare c'è l'opera di convincimento del direttore generale, spesso ingiustamente contestato dalla piazza. E chissà che l'acquisto di Ribéry non stia a significare anche. Il campionissimo francese ha subito assaporato il calore travolgente del pubblico, tornando indietro negli anni, come a. "Mi sono sentito subito come a casa, è come se avessi già giocato 2-3 anni qui" è stato questo l'impatto di Salerno sull'ex Fiorentina.aspetta il contributo tecnico di FR7, ma ci vorrà calma, ovvero il tempo che Ribéry ritrovi la migliore forma fisica. In queste prime settimane seguirà un programma personalizzato. L'innesto dell'esterno transalpino però non sarà solo importante sul piano tecnico. Il classe '83 dovrà dare quel plus anche e soprattutto sul piano del carattere e della personalità, per quei compagni con meno esperienza e meno abituati a calcare i campi importanti della Serie A. L'esplosione di Vlahovic a Firenze ne è l'esempio lampante. Ribéry alla Salernitana, comeal. Un bel asso nella manica di Fabrizio Castori. E la gente già sogna qualcosa in più della salvezza.