Verdi ed Henry a Salerno, Botheim a Verona. Da giorni ormai si sta lavorando per trovare la quadra dell'affare: la volontà è quella di trovare l'accordo al più presto, e così, scrive il Corriere dello Sport, le due parti sono in pressing per avere il sì della punta ex Venezia. Non farà parte dell'affare Diego Valencia.