A mercato chiuso arriva il duro attacco di Hasan Salihamidzic, ex giocatore e oggi direttore sportivo del Bayern Monaco, al PSG per il mancato trasferimento di Jerome Boateng: ”Non voglio insultare nessuno ma non puoi fare una cosa del genere quando tratti col Bayern Monaco e quando tratti un giocatore del genere", tuona Salihamidzic intervistato da Sky."Per effettuare un trasferimento dobbiamo volerlo noi - ha aggiunto -, deve volerlo il giocatore e l'altro club dovrebbe mostrare interesse per quel giocatore ma non abbiamo sentito nessuno. Anche Boateng ha confermato che le tattiche dall'altra parte erano strane".