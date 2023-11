Alla vigilia della sfida di Champions contro l’Inter, il calciatore del Salisburgo, Amar Dedic, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.



Cosa servirà per fare punti?

“Domani sarà un impegno molto difficile, come tutte le partite di Champions. Domani dovrà funzionare assolutamente tutto ma all’andata abbiamo visto che siamo in grado di mettere in difficoltà l’Inter”.



Rispetto alle partite di campionato abbiamo l’impressione che in Champions sappiate alzare l’asticella delle vostre prestazioni.

“Non posso che dare ragione al mio allenatore, in Champions ci sono maggiori motivazioni anche se noi calciatori non facciamo differenza. Ma la Champions è particolare”.









In futuro ti piacerebbe giocare in Serie A? Sei stato accostato anche alla Roma in passato.

“Non so niente della Roma, ma la Serie A è un grande campionato e interessante per calciatori giovani come me. Adesso però sono concentrato sul Salisburgo”.