Domani sera il Napoli gioca in Champions League a Salisburgo contro la squadra di Haaland, seguito con interesse pure dal Napoli secondo il Corriere dello Sport.



Il giovane bomber norvegese classe 2000 ha dichiarato, come si legge su Tuttosport: "Ibrahimovic ha dimostrato di essere il migliore in ogni club dove ha giocato, quello che ha fatto mi impressiona tanto e per me è un esempio da seguire. Il mio segreto? Un amico mi ha consigliato di indossare gli occhiali che filtrano la luce blu della TV o del cellulare. Questo ha un effetto positivo sulla melatonina dell’ormone del sonno, quindi ho un sonno migliore e il mio corpo si rigenera meglio".