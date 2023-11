Salisburgo-Inter (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Amazon Prime Video) è una gara valevole per la quarta giornata del Gruppo D nella fase a gironi della Champions League. I nerazzurri si presentano a questa trasferta al primo posto in classifica con 7 punti come la Real Sociedad (che oggi alle ore 18.45 ospita il Benfica ultimo a quota zero), con 4 lunghezze di vantaggio sugli austriaci. Quindi stasera in caso di vittoria i vicecampioni d'Europa si qualificherebbero aritmeticamente agli ottavi di finale.



LE ULTIME - Ancora senza l'infortunato Cuadrado, Simone Inzaghi perde Pavard ma recupera Arnautovic per la panchina, da dove dovrebbe partire anche Lautaro. Rifiatano pure Dumfries, Mkhitaryan e Dimarco. In difesa de Vrij è favorito su Bisseck, con Darmian sulla fascia destra.

Arbitra l'olandese Gozubuyuk, assistito dai connazionali Zeinstra e Balder con Kooij quarto uomo, Higler e il tedesco Fritz al Var.



PROBABILI FORMAZIONI



SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer; Sucic, Bidstrup, Gourna-Douath, Gloukh; Simic, Konaté. All. Struber.



INTER (3-5-2): Sommer; de Vrij, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All. Inzaghi.