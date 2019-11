Il Salisburgo strappa un punto a Napoli, il tecnico degli austriaci Jesse Marsch commenta il pareggio del San Paolo in Champions League: "Primo tempo molto difficile perché era complicato penetrare la loro difesa, quando si ha a che fare con una squadra come il Napoli, con tanti top player, è sempre difficile. È un punto importante per noi. Il Napoli mi ha fatto un'impressione molto migliore in questa seconda gara, a Salisburgo abbiamo avuto meno bisogno delle parate delnostro portiere. Abbiamo anche avuto fortuna stasera, per questo ribadisco che il pareggio è molto importante. Siamo arrivati qui per vincere, ci riteniamo ancora in vita per quanto riguarda la qualificazione. Tre punti sarebbero stati più importanti certo, ma pensiamo ancora di passare il turno e faremo il nostro meglio nelle prossime due partite. Meno pericolosi nella ripresa? Il Napoli ha una difesa top, a partire da Koulibaly ma anche Luperto e Di Lorenzo. So che non siete soddisfatti della loro difesa, ma è formidabile. Prestazione? Non è stata la nostra migliore, ma diamo sempre massimo supporto ai giocatori e anche io mi prendo le mie responsabilità. Sono comunque soddisfatto del lavoro fatto dalla squadra".