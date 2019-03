La Gazzetta dello Sport anticipa le probabili formazioni di Salisburgo-Napoli. Il tecnico Rose deve fare a meno di Pongracic, Junuzovic e di Schlager. A centrocampo spazio a due volti nuovi rispetto al match d'andata: Szoboszlai e Mwepu. Carlo Ancelotti ha per grandi linee scelto l'undici da schierare alla Red Bull Arena. Gli unici due dubbi sono: Insigne-Mertens in vantaggio il primo) e l'altro è legato alle condizioni dello spagnolo Fabian Ruiz. Se non dovesse farcela ecco che giocherebbe Amadou Diawara. Tuttavia, lo spagnolo parte ampiamente davanti.