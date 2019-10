Una vittoria e una sconfitta. E' il bilancio delle italiane nella prima notte della terza giornata di Champions League. La Juventus ha rispettato il pronostico, battendo la Lokomotiv Mosca, l'Atalanta è stata travolta dalla furia di un Manchester City oggettivamente più forte. Oggi tocca a Napoli e Inter tenere alto il tricolore: gli uomini di Ancelotti sono impegnati a Salisburgo contro Minamino e compagni, che in questa Champions hanno spaventato il Liverpool, i nerazzurri ospitano il Borussia Dortmund. Nel Napoli ci sono due ballottaggi, Insigne-Zielinski e Lozano-Milik, nell'Inter si rivedono Asamoah e Godin, ancora out Sensi.



Salisburgo-Napoli, ore 21

Diretta tv: Sky Sport 204



SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Onguene, Wober, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai; Hwang, Haaland. All. Marsch



NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Lozano. All. Ancelotti



ARBITRO: Turpin (Francia)



Inter-Borussia Dortmund, ore 21

Diretta tv: Sky Sport 201



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro.



BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Witsel; Sancho, Brandt, Hazard; Götze. Allenatore: Favre.



ARBITRO: Taylor (Inghilterra)