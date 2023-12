L'ultimo Mondiale Under 17 vinto dalla Germania è stata una vetrina importante per tanti giocatori. Brunner del Dortmund ha vinto il premio come miglior giocatore del torneo, l'argentino Echeverri è già nel database di alcuni top club europei ma l'interesse più concreto è quello del Salisburgo per Hamidou Makalou, centrocampista classe 2006 del Guidars che con il Mali le ha giocate tutte totalizzando due gol e diventando decisivo nel 3-0 all'Argentina con una rete e un assist nella finalina per il terzo posto. Il giocatore piace molto al club austriaco, anche se per il momento non sono ancora arrivate proposte concrete.