Salisburgo-Real Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

si affrontano nella terza e ultima giornata della fase a gironi delAl Lincoln Financial Field di Philadelphia sfida cruciale per il gruppo H, le due squadre sono appaiate in vetta a quota 4 punti, tallonate dall'Al Hilal a quota 2: chi vincerà staccherà il pass da prima per gli ottavi di finali, chi perderà resterebbe fuori in caso di vittoria dell'Al Hilal sul Pachuca. In caso di pareggio e di vittoria dei sauditi di Simone Inzaghi, le tre squadre andrebbero a quota 5 punti e servirebbero i criteri della classifica avulsa per stabilire chi passerà il turno.

Tutte le informazioni su Salisburgo-Real Madrid: Salisburgo-Real Madrid: venerdì 27 giugno 2025: 03.00 italiane: DAZN: DAZN: Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene, Bidstrup, Diabate, Gloukh; Baidoo, Onisiwo.. Letsch.

: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Arda Guler, Gonzalo, Vinicius Junior.. Xabi Alonso.- La sfida tra Salisburgo e Real Madrid si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.- Salisburgo-Real Madrid sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

- La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Gabriele Giustiniani.