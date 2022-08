Prime parole dell'attaccante classe 2003 Benjamin Sesko, dopo l'ufficialità del suo trasferimento al Lipsia nel 2023: "Il Lipsia è uno dei migliori club in Europa e lo sta confermando anno dopo anno. Una storia di successo è stata scritta in pochi anni e io voglio farne parte per quella che verrà. Ora voglio concentrarmi sul Salisburgo, dove ho la possibilità di crescere ulteriormente".