Obiettivo di mercato delle italiane e difensore del futuro, già pronto per il presente, Oumarha parlato a Goal. Tanti i temi trattati dal difensore del, ecco le sue parole.- 'Non c'è nessun segreto qui. Fanno un grande lavoro con tanti giovani. Ci danno fiducia e tutti ci guardano con occhi interessati. Vorrei fare un percorso simile a quello che hanno fatto tanti calciatori usciti da qui. Giocatori che consiglio? Ce ne sono tanti: Luka Susic, Karim Konaté, Lucas Gourna-Douath e altri. Il Salisburgo è una grande macchina di giovani giocatori".- 'Sta deludendo al Milan? Non penso proprio. Il passaggio ai rossoneri è stato un'ottima mossa per lui, deve solo avere pazienza. Ora è in un grande club, con grandi giocatori e sono sicuro che presto convincerà tutti. Deve solo avere più minuti'- "Kristensen è un ottimo terzino, sta facendo grandi cose, gli auguro il meglio. Poi è con Mourinho, lui può essere di grande aiuto per i giocatori giovani. Lui è qualcuno per cui vuoi combattere, con un allenatore così puoi solo migliorare''Giocarci contro a San Siro è stato fantastico. E non dobbiamo dimenticare che l'anno scorso hanno giocato la finale di Champions League. Meritano grande rispetto anche se penso che avremmo potuto vincere. Il margine era piccolo tra noi e loro. Ma il modo in cui hanno giocato, l'atmosfera, il modo in cui erano concentrati deve farci imparare molto. Penso che possano tornare in finale di Champions, Mi sembra una squadra che può sorprendere qualsiasi team. Magari non sono i numeri uno nella classifica dei favoriti ma il modo in cui sanno gestire una partita mi fa pensare che siano uno dei migliori team al mondo. Possono segnare un gol e chiudersi dietro. Fanno davvero un gran lavoro. E poi hanno Lautaro che è di sicuro tra i 10 migliori attaccanti al mondo"."Lui è già in un grande club. Sta giocando bene, facendo grandi cose al Lipsia. Sarà un grande giocatore, serve solo tempo"."Voglio crescere come giocatore. Arriverà il momento in cui andrò nei migliori campionati e giocherò gare importanti ogni settimana. Non solo la Premier, sono aperto a tutte le migliori leghe. Idoli? Thiago Silva e Sergio Ramos. Da piccolo mi piacevano anche Cristiano Ronaldo e Ronaldinho".