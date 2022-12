Aveva appena 19 anni Roland Sallai quando, nell'estate 2016, lasciò l'Ungheria per scoprire l'Italia. A portarlo in Serie A fu il Palermo, che decise di scommettere sulle qualità di quel ragazzino esploso nella Puskás Akadémia. Prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni la formula del suo trasferimento, il grande salto che, purtroppo per lui e i rosanero, si rivelò soltanto temporaneo: al termine di quell'annata, infatti, i siciliani furono retrocessi in Serie B e così Sallai fece ritorno in patria, anche se solo per qualche mese: l'APOEL Nicosia prima e il Friburgo, soprattutto, poi, avevano infatti notato le potenzialità del classe '97 e decisero di puntare su di lui.



SFIDA ITALIANA - Da ormai quattro anni e mezzo l'attaccante esterno gioca in Bundesliga, dove il legame con un pizzico d'Italia rimane sempre forte. Spesso condivide il reparto con Vincenzo Grifo e, da qualche settimana, a unire l'ungherese al nostro Paese c'è anche il nuovo agente, Alessandro Lucci. Segnali di come un ritorno di Sallai in Serie A sia più che possibile. Non tanto a gennaio, vista la richiesta di circa 20 milioni di euro che fanno i tedeschi, quanto la prossima estate: Lazio e Fiorentina hanno cominciato a informarsi, un jolly offensivo come Roland può far comodo a tanti. Nella sua testa, quella sfida che non ha vinto a 19 anni merita una rivincita: l'Italia resta sempre un obiettivo.