Dopo l’annuncio dei prossimi live estivi, SALMO continua a collezionare grandi risultati e registra il sold out completo di tutte le date del prossimo “PLAYLIST TOUR 2019”, la sua prima tournée nei palazzetti italiani, in partenza sabato 9 marzo dal Pala Alpitour di Torino.



Con un sound potente e performance impeccabili, SALMO è reduce dagli epici sold out di dicembre nei palazzetti di Vigevano, Roma e Milano, dove, davanti a migliaia di persone, ha presentato il suo nuovo album “PLAYLIST” accompagnato da molti ospiti fra cui Coez, Gemitaiz, Lazza e Nitro.



In attesa di calcare i palchi dei principali palazzetti italiani in primavera, l’artista si prepara a stupire il pubblico dei più importanti festival estivi italiani con il nuovo “PLAYLIST SUMMER TOUR”, che lo vedrà protagonista sui palchi di Rock In Roma, Core Festival di Treviso, Collisioni a Barolo, Lucca Summer Festival, Bologna Sonic Park, Molfetta (BA) presso la Banchina S. Domenico e Goa Boa Festival a Genova.



Lo scorso settembre è uscito “90MIN”, il nuovo singolo già certificato doppio disco di platino, che ha anticipato l’album “PLAYLIST”, uscito il 9 novembre 2018. Il singolo ha dominato le classifiche sin dalla sua uscita registrando numeri da record: #1 della classifica FIMI/GfK, #1 della classifica Top 50 di Spotify, #1 della Top 100 e della Hip Hop/Rap di Apple Music, #1 della classifica singoli e della Hip Hop/Rap di iTunes, più di 1 milione di stream in 24 ore (debutto più alto di sempre in Italia per un brano solista), oltre 39,9 milioni di stream ad oggi, debutto direttamente nella Top 100 Globale di Spotify il giorno della sua pubblicazione.



Nella sua carriera SALMO ha collezionato in totale, tra album e singoli, 22 dischi di platino e 18 dischi d’oro, raggiungendo oltre 337,8 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Dopo aver infranto tutti i record su Spotify sia con il singolo “90 MIN” sia con l’album “Playlist” in testa alle classifiche FIMI-GfK, è anche il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale e ad avere un canale dedicato sul celebre sito hard “Pornhub” dove, con un’operazione di marketing fuori dagli schemi, ha lanciato il nuovo album. “PLAYLIST”, già certificato TRIPLO DISCO DI PLATINO, ha registrato su Spotify (Italia) il maggior numero di stream in 24h (9.956.884) nel giorno dell’uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595). Inoltre, è la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani. Nelle classifiche FIMI-Gfk, “PLAYLIST” è entrato direttamente al 1° posto degli album più venduti e ha conquistato totalmente il podio dei singoli più venduti. Tutti i 13 brani dell’album sono stati nelle prime 16 posizioni della classifica.



Il disco è stato interamente registrato nel Red Bull Music Studio: uno studio di registrazione mobile, d’avanguardia e di altissimo livello. Red Bull Music Studio ha ospitato già oltre 50 artisti, ma è la prima volta che, sfruttando la sua particolarità unica, ovvero il fatto di essere trasportabile ovunque, è stato portato quest’estate a casa di SALMO, e posizionato nel suo giardino di Olbia (con annessa rottura di muretto per farcelo entrare e ricostruzione dello stesso a registrazione finita) per due mesi.



SALMO è un pioniere della musica che, inserendosi nella scena rap, è stato in grado di cambiarne i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia.



CALENDARIO “PLAYLIST TOUR 2019”:

Sabato 9 marzo 2019 - Torino @Pala Alpitour – SOLD OUT

Domenica 10 marzo 2019 – Firenze @Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Giovedì 14 marzo 2019 - Napoli @Palapartenope – SOLD OUT

Sabato 16 marzo 2019 – Bologna @Unipol Arena – SOLD OUT

Venerdì 22 marzo 2019 – Padova @Kioene Arena – SOLD OUT

Venerdì 29 marzo 2019 - Montichiari (BS) @PalaGeorge – SOLD OUT

Sabato 30 marzo 2019 – Milano @Mediolanum Forum – SOLD OUT



CALENDARIO “PLAYLIST SUMMER TOUR”:

sabato 08 giugno 2019 - TREVISO – Home Festival presenta Core Festival – Area Dogana

venerdì 28 giugno 2019 - BOLOGNA – Bologna Sonic Park – Arena Parco Nord – NUOVA DATA

sabato 06 luglio 2019 – BAROLO (CN) – Collisioni Festival – Piazza Colbert

venerdì 12 luglio 2019 – ROMA – Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

domenica 14 luglio 2019 – MOLFETTA (BA) - Banchina S.Domenico – NUOVA DATA

venerdì 19 luglio 2019 – LUCCA – Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone

sabato 20 luglio 2019 – GENOVA – Goa Boa Festival – Arena del Mare – NUOVA DATA