IL TABELLINO

. E’ successo così tanto che alla fine, nel 2-2 dello Stadium,E’ capitato di tutto, ma se riusciamo a conservare un minimo di logica calcistica dobbiamo dire chetutto si poteva capire da quei colori, ma non che dentro ci fossero giocatori della Juventus.La Juve ha fatto un primo tempoMa tutto il male che può essere riferito all’assurda Juventus di questa e di altre partite non deve togliere un grammo di merito alla Salernitana.(solo un caso il gol dell’1-0 che nasce da un esterno e si materializza con l’altro?), con le posizioni corrette del trio di centrocampo dove c’era tutto, dal dinamismo di Maggiore, la grinta di Coulibaly e la buona tecnica di Vilhuena. Davanti, Dia e Piatek, due punte che lavoravano insieme e per la squadra. La mano di Nicola era evidente.La Juve era pure partita bene, con due occasioni di Miretti sventate da Sepe e una di Vahovic (di destro...) deviata in angolo. Meno di venti minuti di Juve tranquilla, in gestione, ma pronta a mettersi davanti. Il problema è che è finita lì.Maggiore ha sbagliato l’ultimo passaggio in un contropiede pericoloso e poco dopo è arrivato il primo gol: errore da dilettante di Cuadrado, Mazzocchi che stava filando come un treno su quella corsia ha saltato McKennie in area, cross teso sul secondo palo, tocco di Candreva e Salernitana davanti.Non c’era un giocatore nella Juve a cui la squadra potesse affidarsi. Serviva la reazione e i bianconeri scomparivano. Paredes gestiva l’ordinario (e, come Cuadrado, si sarebbe macchiato di un errore grossolano nell’azione del rigore del 2-0), McKennie non era presente alla partita, Kean si è fatto ammonire per uno scatto di nervosismo, De Sciglio non si vedeva, Miretti si era visto all’inizio e poi anche lui scomparso. Non c’era gioco e non c’erano giocatori per crearlo. Si batteva Vlahovic, ma da solo, con lo sguardo disperato. Dusan ha pure segnato, ma in fuorigioco. Quando la Salernitana attaccava, lo faceva tutta insieme, come è accaduto al 2' di recupero in occasione del rigore: errore di Paredes, Dia ha messo la palla in mezzo, Piatek l’ha girata in porta, Bremer l’ha deviata in angolo col braccio. Rigore visto da Banti al Var, sul dischetto Piatek e l’ex viola polacco ha fatto meglio del neo viola serbo Jovic che il rigore se l’era fatto parare da Perin domenica scorsa. Piatek l’ha piazzato in rete.. A inizio ripresa, Allegri ha tolto l’inutile Kean per mettere Milik e ha impostato la difesa a 3. E nei primi minuti la Juve è sembrata subito più aggressiva, più determinata. Dopo 6' ha segnato Bremer con un colpo di testa in terzo tempo, una specialità che ha fatto ricordare il vero specialista, Massimo Ambrosini. Il cross di Kostic, che aveva fatto fuori Coulibaly, era stato perfetto, meno l’intervento difensivo di Mazzocchi su Bremer. Pareva l’inizio della soluzione dei suoi problemi, invece la Juve ha perso di nuovo smalto, ritmo e velocità. Nicola ha tolto Piatek per mettere Botheim, mentre Allegri poco dopo ha puntato sulla corsa di Alex Sandro (per De Sciglio) e sulla freschezza del giovane Fagioli (per Miretti). Ma solo un sinistro di Vlahovic, deviato in angolo da Sepe, ha creato un po’ di apprensione nella difesa salernitana.A una ventina di minuti dalla fine è iniziata ad affiorare la stanchezza dei salernitani, ma anche nei momenti di maggiore sofferenza non si sono mai difesi in affanno, non hanno mai buttato via la palla, tantoché la Juve era spesso costretta a concludere da fuori area con pessimi risultati. Assai più pericolosa la botta da limite di Dia parata con difficoltà da Perin. Nemmeno nel finale Nicola si è impaurito, ha tolto lo stanco (e bravissimo Dia) per far entrare un altro attaccante (Bonazzoli), oltre allo stremato Maggiore per Kastanos.Tocco in area di Vilhena su Alex Sandro, l’arbitro Marcenaro era lì e stavolta non ha avuto bisogno del Var. Botta diLa panchina bianconera è impazzita, si è vistoPalla al centro. Ma da Lissone è arrivata la chiamata del livornese Banti: Marcenaro, aspetta un po’Marcenaro è andato al monitor e ha annullato il gol. Nel frattempo, Milik aveva preso il secondo giallo perché si era tolto la maglietta e davanti alle panchine erano vol, ati spintoni e qualcosa di più. Rossi a raffica per Fazio, per Cuadrado e per Allegri.pt 19' Candreva (S), 50' Piatek rig. (S); st 6' Bremer (J), 48' Bonucci (J).: pt 19' Mazzocchi (S); st 6' Kostic (J).Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, De Sciglio (18' st Alex Sandro); McKennie (40' st Soulé), Paredes, Miretti (18' st Fagioli), Kostic (33' st Danilo); Kean (1' st Milik), Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Iling-Junior. All. Allegri.Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore (36' st Kastanos), Vilhena (55' st Sambia), Mazzocchi; Dia (36' st Bonazzoli), Piatek (16' st Botheim, 55' st Gyomber). A disp. Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Valencia, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola. All. Nicola.: Marcenaro di Genova.: Banti di Livorno.: st 50' Milik (J), 52' Cuadrado (J), Fazio (S).: pt 27' Paredes (J), 33' Kean (J), 38' Maggiore (S), 49' Bremer (J); st 10' Piatek (S), 22' Sepe (S).