Leo Messi ha provato a ignorarlo, ma il resto del mondo non ha potuto fare a meno di notarlo lì,- il vero nome è Nusret Gökçe - è il personaggio del momento, il famoso chef in questi giorni è nell'occhio del ciclone per essersi imbucato nella festa della Seleccion in Qatar. Che ci faceva? Si chiedono in molti, QUI la spiegazione.- Diventato famoso per il modo particolare di mettere il sale sui suoi piatti, il cuoco specializzato in carne in dodici anni ha aperto 22 ristoranti. Il primo steak house nel 2010 a Istanbul, da lì ha inziato a mettere una bandierina in ogni parte del mondo.che ha fatto infuriare i piloti. Non tanto per la cifra, ma perché quel conto assicurano non fosse il loro. Vettel e gli altri si sono schierati contro lo chef, perché convinti che abbia mostrato quello scontrino - evidentemente di un altro tavolo - il giorno dopo la loro cena solo per farsi pubblicità.- Una tappa nel suo ristorante di Doha l'hanno fatta anche alcuni giocatori del Brasile durante il Mondiale in Qatar., cifra che ha fatto infuriare il web: "Lo stipendio medio di un lavatore è di 400 euro, è assurdo!". E chi guadagna il minimo mensile - intorno ai 250 euro - non può neanche permettersi una bistecca da Salt Bae.: "Avevamo la serata libera e ognuno poteva andare dove voleva, mi sembra una polemica montata solo per crearci problemi". Leader e capitano Thiago, infastidito da quelle voci. Così come lo era Messi, che durante la festa dell'Argentina si è ritrovato Salt Bae in campo.