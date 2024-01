Salta Doig al Marsiglia: i francesi hanno chiuso per un altro terzino

Non si farà l'affare tra Verona e Marsiglia per la cessione di Josh Doig in Francia: L'Equipe assicura che l'OM ha completato l'iter per l'arrivo dallo Young Boys di Ulisses Garcia, nazionale svizzero pronto a firmare un contratto di quattro anni dopo aver già salutato il suo club sui social. Garcia prenderà il posto di Renan Lodi, destinato al trasferimento in Arabia Saudita.