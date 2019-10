Le telecamere li hanno già immortalati, sono stati individuati uno per uno i responsabili del saluto romano durante il coro "Avanti ragazzi di Buda", durante la partita di Europa League che la Lazio ha giocato contro il Rennes. Filmati, senza scampo: la decisione sulla punizione del massimo organismo europeo arriverà dopo la riunione dello prossimo 17 ottobre, ma la Lazio si è già mossa.



ALLONTANATI DALLO STADIO - Come riporta il Messaggero nessuna connivenza, linea dura della Lazio contro il cuore dei suoi tifosi, la Curva Nord: allontanerà subito i tifosi autori del braccio teso dallo stadio, ritirerà l’accredito e li denuncerà alle autorità per il Daspo. La linea che la Roma ha tracciato - contro il sostenitore che ha insultato Juan Jesus con epiteti razzisti - sarà quella che la Lazio seguirà. Le scelte della Lazio non sono piaciute alla Curva Nord, che per ora si è limitata a commentare: "Tiferemo ancora più forte".