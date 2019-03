Cecilia Salvai, difensore centrale della Juventus Women, ha parlato a Juventus TV: “In primis penseremo alla partita, è uno scontro diretto e ci giochiamo tanto. Detto questo, l’ambiente sarà bellissimo, siamo già emozionate oggi ad essere qua. Sarà una giornata tutta da vivere. Per il calcio femminile italiano significa tanto, spero che faccia da apripista per altre società. Per noi è un motivo di orgoglio”.



JUVE-FIORENTINA - "Sicuramente ci aspetta una sfida simile a quella dell’andata, loro hanno un reparto offensivo molto forte, sarà un match che inizierà a tremila all’ora. La nostra forza è il gruppo, l’abbiamo dimostrato anche a Bari, su un campo non facile”.



EFFETTO STADIUM - "Lo Stadium mi trasmette molta carica, anche adesso che sono a bordo campo, già mi immagino cosa voglia dire giocare in un impianto come questo, con i tifosi a pochi metri di distanza".



ESULTANZA - "Se faccio gol? Improvviserò sul momento (ride, ndr)".