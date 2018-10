Cecilia Salvai ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Italiana di calcio femminile. Ecco quanto evidenziato da IlBianconero.com: "Il nostro è un gruppo bellissimo, molto affiatato. Quando andiamo via per così tanti giorni non vediamo l'ora di tornare, sentiamo la mancanza delle nostre compagne. Non abbiamo avuto tanti giorni per preparare la partita, ma il gruppo è davvero affiatato. Cosa non dovrà mancare domani? Un'altissima motivazione, e credo che non mancherà a nessuna di noi. Come in tutte le finali saranno i dettagli a fare la differenza. La Fiorentina sarà accanita, come noi vorranno vincere la partita. Sarà una bella sfida, anche sul piano del gioco".



RICORDI DI SUPERCOPPA - "La Supercoppa vinta col Brescia? La ricordo benissimo, era una delle prime partite con la maglia del Brescia ed è andata molto bene come prestazione anche dal punto di vista personale".