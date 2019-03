Salvatore Esposito, noto attore della fortunata serie tv di Sky, è intervenuto a DeeJay Football Club. Argomento? Chiaramente Napoli-Juve, essendo Esposito un grande sostenitore degli azzurri. "Come la vedo? Io credo che gli azzurri arrivino al massimo, i bianconeri invece nel momento peggiore della loro annata. La differenza rispetto all'anno scorso non può essere calcolata, perché Sarri ha fatto un'annata incredibile e irripetibile. E poi qualcosa è successo in quell'Inter-Juve... e non c'entra col campo".