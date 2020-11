Da Genny Savastano in Gomorra a Gaetano Fadda in Fargo. Oggi a Sky Salvatore Esposito ha parlato anche di calcio: "Il Napoli è molto ambizioso e ha tante possibilità. L'importante sarà intanto tornare in Champions. La strada è lunga ma la squadra gioca... Maradona? Ho avuto il piacere di condividere con lui il palco per la celebrazione dei 30 anni dall'ultimo scudetto del Napoli. Per me è stato un sogno divenuto realtà, lui è stato il più forte giocatore di tutti i tempi senza ombra di dubbio: per noi napoletani rappresenterà sempre tanto, spero che migliorino le sue condizioni perché spero di reincontrarlo presto".