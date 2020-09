, in provincia di Firenze, durante un’iniziativa politica per le elezioni regionali della Toscana. La notizia è stata diffusa su Twitter dall’ex sottosegretario Guglielmo Picchi. Come si legge su Corriere.it, secondo una prima ricostruzione dei fatti, iRiferisce sempre il Corsera, che glli investigatori hanno decritto, una congolese che è stata identificata,. La giovane era tra il pubblico che si era radunato per l’arrivo del leader del Carroccio.: la camicia me la ricompro, ma strappare dal collo un rosario che mi ha regalato un parroco è una cosa che non sta né in cielo né in terra, e quella persona si dovrebbe vergognare”,