A Matteo Salvini non è proprio andato giù l’errore dell’arbitro Serra in Milan-Spezia. Il leader della Lega ha lasciato questo commento sull’account Instagram del club rossonero: "Arbitro da schifo! Spero che la società non stia zitta come al solito. Ps: Bakayoko e Krunic regaliamoli. Forza Milan!"