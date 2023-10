Il vice-premier Matteo Salvini, e noto tifoso del Milan ha commentato su instagram il pareggio per 0-0 contro il Borussia Dortmund criticando, in particolare i due italiani della rosa che sono scesi in campo ieri, Calabria e Pobega.



"Se sbagliamo gol già fatti, difficile vincere... E con la formazione del primo tempo, ancora più difficile. Calabria e Pobega... Forza Diavolo sempre".