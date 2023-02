Il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, leader della Lega, ha presenziato ad un comizio a Milano tenuto dal suo partito; a margine dell'evento, ha rilasciato da tifoso del Milan alcune dichiarazioni ai nostri microfoni:



A me non spaventa soffrire, seguo il Milan da quando era in Serie B. Quello che mi spaventa invece del Milan ultimamente, soprattutto nel derby è la rassegnazione. Non hanno giocato. Pioli insiste con 7-8 difensori, il Milan può vincere o perdere ma l’importante è che lo faccia con dignità.



Pioli ci ha regalato una emozione insperata lo scorso anno, ma adesso non lo vedo bene. Certo il materiale è quello che è. Idem la campagna acquisti. Certo che se insiste con tre difensori e non avendo Maldini e Costacurta... Poi se mi lasci fuori i giovani per mettere Messias e Krunic…Spero in un rinascimento ma le formazioni che ha messo Pioli nelle ultime settimane ci hanno lasciato perplessi



Lo stadio? Prima si fa meglio è. C’è la linea rossa della metro, si va a Sesto, e così patti chiari e amicizia lunga. E l’Inter dove vuole va. Ci vuole lo stadio moderno, sicuro e di proprietà. Così come ci vuole un centravanti.



Martedì sarò allo stadio, non questa sera. Se incontro Cardinale? Figurati se ascolta me. Stasera puntiamo sul pareggio. Non la vedrò e da una parte, visto il periodo, è meglio".