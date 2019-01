Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, tifoso del Milan, critica la scelta della Lega Serie A di giocare la Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Questo il messaggio su Facebook del leader della Lega Nord nel corso di una diretta (dal minuto 6:50): "Che la Supercoppa italiana si giochi in un Paese islamico dove le donne non possono andare se non accompagnate dagli uomini è una tristezza, una schifezza. Io quella partita non la guardo, è un calcio servo di business e televisione. Un futuro simile in Italia per le nostre figlie non lo voglio".