Salvini difende, indirettamente, i tifosi della Lazio. Il vice-premier e ministro dell'Interno, durante un comizio a Catania, ha commentato le parole del dirigente rossonero Leonardo. L'ex fantasista brasiliano aveva chiesto maggior rispetto e si era lamentato per la mancata sospensione di Milan-Lazio, causa cori razzisti che Mazzoleni, in campo, non ha sentito.



SOSPENSIONE MILAN-LAZIO - Salvini non ci sta, e difende i tifosi presenti: "I cori di qualche imbecille non vengono fermati con la sospensione delle partite ma dal 99% dei tifosi che sono educati e rispettosi. Che un dirigente di una squadra prestigiosa come il Milan si attacchi alla sospensione delle partite e faccia polemiche con gli arbitri, da tifoso, da italiano e Ministro mi sembra bizzarro. Non è competenza del Ministro dell’Interno decidere chi sarà l’allenatore del Milan. Da tifoso mi piacerebbe che mio figlio, che oggi ha 16 anni, vedesse vincere qualcosa al Milan prima della pensione”.