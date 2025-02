AFP via Getty Images

Salvini duro su Theo Hernandez: "Fuori squadra fino a giugno"

Paolo D'Angelo

28 minuti fa



La sciagurata serata di Champions League che ha visto il Milan uscire dalla Champions League continua a lasciare strascichi, specialmente per conto di Theo Hernandez, l'imputato numero uno che ha complicato e macchiato una partita che per il Diavolo si era messa sui binari giusti fin dai primissimi minuti.



Tra le tante critiche arrivate al terzino francese, espulso nella sfida con il Feyenoord per una doppia ammonizione davvero ingenua, c'è anche quella dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini, che ha duramente attaccato Theo sui propri canali social: "Theo chiedi scusa. Fuori squadra fino a giugno".