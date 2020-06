Il centrodestra festeggia il 2 giugno con una manifestazione in Piazza del Popolo, a Roma. Presenti, i leader Matteo Salvini (Lega Nord), Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) e Antonio Tajani (Forza Italia), all’insegna di slogan antigovernativi come “basta tasse”, “dimissioni, dimissioni” e “libertà libertà”. I manifestanti, srotolando una enorme bandiera tricolore, hanno cantato l’inno di Mameli.



A fianco dei leader, che per gran parte del tempo non hanno indossato le mascherine anti Covid-19, centinaia di sostenitori, che stanno seguendo la manifestazione con i cellulari per fare foto e dirette Facebook. “Sono felicissima che con questa manifestazione la sinistra abbia scoperto che il 2 giugno, è anche la nostra festa ed abbiamo il diritto di manifestare anche noi in sicurezza”, ha sottolineato Giorgia Meloni, come si legge sul Messaggero. La ressa e l’assenza di mascherine? “Stiamo facendo del nostro meglio per metterla in sicurezza ma vi segnalo che anche quando hanno fatto la manifestazione del 25 aprile non era in sicurezza”, ha aggiunto Meloni.