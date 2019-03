Intervenuto a 'Non Stop News' s RTL 102.5, il Ministro degli Interni Matteo Salvini torna a parlare di Milan il giorno dopo la sconfitta nel derby: "Chi sono io per giudicare Gattuso? Diciamo che il tifoso che c’era ieri sera a San Siro era incazzato come un bufalo, non perché abbiamo perso, perché nello sport, nella vita, in politica ci sta di perdere ma perché non abbiamo mai provato a vincere. Perché non c’era grinta, non c’era voglia, non c’era fatica, non c’era un’idea di gioco, c’erano i giocatori sbagliati al posto sbagliato, capita, sbaglio io da Ministro, più volte, figurati se non può sbagliare un allenatore. Ringhio Gattuso è un grande ma ieri il Milan non era il Milan e non ha giocato e questo mi spiace però ringrazio i tifosi che si sono comportati, sia dall’una che dall’altra parte, in maniera sensata".