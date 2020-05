Matteo Salvini torna a parlare di Milan. Il leader della Lega, grande tifoso rossonero, è intervenuto a Radio Kiss Kiss, spiegando: "Come siamo messi male... I problemi sono sempre al vertice, non è il signore tedesco che deve imparare la lingua, bensì i milioni di euro buttati in questi anni senza combinare niente. Non so quanti allenatori e giocatori abbiamo cambiato: se non funziona la testa, non funziona niente. Temo che se non ci sarà un chiarimento a livello societario, tra 10 anni saremo ancora qui a cambiare modulo. Vorrei un presidente con un nome e un cognome, preferibilmente italiano, non un fondo azionare a cui interessa poco il risultato del Milan. Uno che ci metta grinta e passione".