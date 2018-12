'Non posso più commentare nemmeno il calcio perché qualunque cosa dica non va bene, ma non mi ricordo una squadra senz'anima come questa. Ho cominciato a tifare Milan in Serie B, prima dell'era di Gullit, Rijkaard e Van Basten, ma quattro partite senza gol, senza idee e senza cuore credo di non averle mai viste' Cosi Matteo Salvini durante una sua diretta Facebook.