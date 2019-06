Matteo Salvini, Ministro degli Interni e grande tifoso rossonero, ha commentato l'esclusione del Milan dall'Europa League ai microfoni di 'Un giorno da Pecora' su Rai Radio1: "Per come abbiamo approcciato ultimamente all'Europa Lleague, meglio così, almeno si concentrano sul campionato".



SUL FAIR PLAY FINANZIARIO - "Sì, è simile alla Procedura d'Infrazione europea. C'è qualche squadra che se ne strafgrega, spende e spande senza problemi. Basta guardare le campagne acquisti di qualche squadra francese. Con l'Italia, invece, sono sempre così precisi...".



SU DONNARUMMA - "L'avrei già venduto. E' un grande portiere, ma io sono un romantico, e quando ci fu la vicenda 'vado o vengo' in base ai milioni di euro che mi pagano, mi era caduta la poesia".