Matteo Salvini, leader della Lega Nord e tifoso del Milan, parla a Bormio dell'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, tornato a vestire il rossonero: "Per me il 'prima gli italiani' vale fino a quando il Milan scende in campo... D'altra parte, Ibrahimovic non toglie il posto ad un giovane italiano. Il Milan davanti a Piatek, Calhanoglu e Suso... " le parole riportate da Adnkronos.