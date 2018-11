Botta, risposta e marcia indietro, o quasi. Le parole del vice-Premiernell'immediato postterminata per 1-1 dopo una rimonta in extremis dei biancocelesti, hanno scosso il mondo Milan nella serata di ieri. Il Ministro degli Interni aveva infatti criticato l'operato dell'allenatore rossonero, reo di non aver fatto cambi e di aver, per questo subito il gol dell'1-1 nel recupero. Immediata nel post-gara la replica del tecnico calabrese che ha punto nel vivo Salvini ricordandogli i problemi del paese prima che quelli che può o non può aver avuto il Milan.che ha provato a fare una piccola marcia indietro per distendere i toni ribadendo sia la fiducia a Gattuso che la sua idea sui cambi sbagliati: "Ho immensa stima per Gattuso come calciatore e allenatore. Quando ieri sull’1 a 0 l’allenatore della Lazio ha fatto tre cambi con tre uomini freschi e noi non abbiamo fatto manco un cambio nonostante ci stessero pressando da venti minuti, ho parlato da tifoso”.- Il vicepremier e ministro dell'interno Matteoha annunciato poi all'Ansa la telefonata al tecnico delGennaro: "Lui fa l'allenatore io il ministro ma da milanista, io due cambi li avrei fatti.. però è un grande. Lo chiamo tra mezzora, tra milanisti ci mettiamo d'accordo al volo".