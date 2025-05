Salvini: "Questo non è il Milan. Ci hanno tolto la poesia di esultare, interessa solo il merchandising. Inter? Staccherò il telefono"

AC Milan via Getty Images

Tra i tifosi deldelusi c'è anche Matteo. Il ministro dei Trasporti era all'Olimpico e ha assistito alla sconfitta della sua squadra del cuore ai danni delche è tornato ad alzare ladopo oltre 50 anni. Il politico è intervenuto poi a TeleLombardia e ha attaccato la società rossonera, senza lesinare una “gufata” nei confrontiin vista dellaIl Bologna ha, per loro era ‘la’ coppa. L’avessimo vinta noi qualcuno ci avrebbe rifilato che questa è stata una stagione soddisfacente con due trofei: con l’Inter in finale di Champions sarebbe stataDa tifoso, però, ovviamente ci speravo nella vittoria”.

- "Mi è sembrato quello che è, 6 minuti di recupero sono"Conceiçao? Il problema non èE quello di prima? E la panchina che abbiamo? Mi sono fatto l’idea che ci siaE il casting per ilche fine ha fatto? La verità è che“È giunto il momento che i tifosi facciano educatamente presente che. Furlani? Ma il problema non è neanche lui, o Moncada, o Scaroni: è tuttoA lui forse va bene così, ma al popolo rossonero no”.“Non mi viene neanche da dire auguri per il 31 per la finale di Champions League. L’Inter rappresenta gli italiani? Non me,