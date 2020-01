Domenica ci sono le elezioni regionali in Emilia Romagna. Il Partito Democratico accusa la Rai di propaganda leghista per aver mandato in onda durante l'intervallo di Juventus-Roma ieri sera in Coppa Italia il lancio della trasmissione 'Porta a Porta' condotta da Bruno Vespa con ospite Matteo Salvini. Il quale non ha perso l'occasione per fare campagna elettorale.



Intanto diventa un caso diplomatico la citofonata dell'ex ministro dell'Interno nel quartiere bolognese del Pilastro a una famiglia italiana di origine tunisina, alla quale Salvini ha chiesto se spacciano droga. Tutto per una soffiata di una residente: la 61enne Anna Rita Biagini, il cui figlio è morto per overdose, che il giorno dopo ha trovato sfasciato il finestrino dell'auto di suo marito.

L'ambasciatore tunisino a Roma, Moez Sinaoui esprime "costernazione per l'imbarazzante condotta di un senatore della Repubblica con una deplorevole provocazione senza alcun rispetto per un domicilio privato, un gesto puramente razzista".



Il padre-famiglia Faouzi, in Italia da 40 anni, lavora come corriere ("Non sono uno spacciatore. Ho precedenti, ma parliamo di 25 anni fa") ed è pronto a querelare Salvini.

Suo figlio ha 17 anni e va ancora a scuola: "Salvini ci ha rovinato la vita con questa pagliacciata, lo denunceremo. Come si è permesso di fare una cosa simile? Mio padre è un gran lavoratore, siamo brave persone. Io sono uno studente, gioco a calcio nell'Imolese. È vero: c'è chi spaccia sotto i portici o in strada, ma non siamo noi".



L'endorsement per Salvini dell'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic hanno portato alcuni sui social a polemizzare ricordando al tecnico serbo la bontà della sanità pubblica emiliana. Alcuni haters sono andati oltre: "Ci sono cose che non si guariscono nemmeno nei nostri ospedali... A volte uno le disgrazie se le merita".

Il candidato del centrosinistra, Stefano Bonaccini commenta: "Mihajlovic sostiene chi gli pare. L'unica cosa che gli auguro è di vincere la partita più importante che sta combattendo. Per lui, per la sua famiglia e per tutte le persone che gli vogliono bene. Tra cui c’è anche il sottoscritto".