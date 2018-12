Matteo Salvini dice la sua sul caso Koulibaly. Il Ministro dell'Interno ha dichiarato a Tiki Taka su Mediaset: "Il difensore del Napoli è fortissimo, vorrei vederlo con la maglia del Milan. Ma meno male che l'arbitro Mazzoleni non ha sospeso la partita Inter-Napoli, pensate cosa sarebbe successo...".



"Si assiste al festival delle generalizzazioni, non mettiamo tutto nello stesso pentolone. Sempre a San Siro anche Bonucci è stato coperto di 'buuu' dai tifosi del Milan: questo è razzismo? Negli stadi cantano anche: 'Milano in fiamme', questo sarebbe razzismo? Il sano sfottò fra tifoserie non va considerato razzismo".